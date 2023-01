L’obiettivo è solo uno: promuovere ed incentivare la sterilizzazione di cani e gatti di proprietà al fine di prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo. Il Comune di Nurachi tende la mano ai proprietari di cani e gatti. È prevista infatti la concessione di un contributo fino ad un massimo di 200 euro per la sterilizzazione di cani e gatti di sesso femminile e di cento euro per la sterilizzazione di cani e gatti di sesso maschile.

Come fanno sapere dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Renzo Ponti, possono presentare la richiesta i titolari di aziende agricole con sede operativa nel territorio comunale, i proprietari di cani regolarmente microchippati, tutti i cittadini residenti a Nurachi in possesso di cani microchippati e iscritti nella Banca Dati dell’Anagrafe Canina ma anche tutti i cittadini residenti a Nurachi in possesso di gatti non facenti parte di colonie feline.

«Il contributo per la sterilizzazione dei cani potrà coprire fino al 100% della spesa sostenuta - fanno sapere dal Comune di Nurachi - mentre il contributo per la sterilizzazione dei gatti potrà coprire fino al 70% della spesa sostenuta».

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro il prossimo 28 febbraio. Tutto si può dire ma non che il Comune di non sia attento al benessere animale. L’amministrazione a dicembre scorso è stata premiata infatti per il miglior risultato ottenuto tra tutti i piccoli Comuni italiani con popolazione tra i mille e i 5mila abitanti in merito al benessere degli animali presenti nel paese. Il dato era emerso dall’XI rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente che ha fatto il punto sui servizi offerti dalle amministrazioni comunali e dalle Aziende sanitarie nella gestione degli animali d’affezione. Sono stati valutati anche i regolamenti comunali, le risorse impegnate e i risultati ottenuti, l’organizzazione delle strutture e servizi al cittadino.

