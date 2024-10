Passeggiate naturalistiche e archeologiche, due home restaurant, aperitivi al tramonto in laguna e laboratori d'arte. Nurachi si prepara ad accogliere una nuova edizione di "Nuracque - Intrecci Culturali", un evento che dal 4 al 6 ottobre trasformerà il cuore del Sinis in un vivace crocevia di arte, natura e tradizioni.

Il festival inizierà il 4 ottobre alle 16:30 alla Torre di Pischeredda. Da qui si aprirà un viaggio tra le meraviglie naturali della laguna: alle 17 l'escursione naturalistica per ammirare la fauna locale nel suo habitat. A seguire un aperitivo al tramonto e alle 20 l'osservazione delle stelle.

La giornata si concluderà con una cena negli home restaurant. Il 5 ottobre sono in programma i laboratori creativi: da quello di launeddas con Jonathan Della Marianna, alla tradizionale arte dell'intreccio del giunco ​​con Rosalba Piras, fino alla realizzazione di mattoni di terra con Luigia Demelas. Poi sarà la volta dell'iniziativa "Adotta un apiario" nell'azienda Is Casiddusu, curata da Fulvio Atzori.

Durante l'incontro, i partecipanti potranno vivere in prima persona l'affascinante mondo delle api. Alle 12 l'appuntamento è nelle cantine storiche del paese per un aperitivo. Dalle 14:30 si terranno laboratori sulle decorazioni murali, mentre dalle 15 alle 17 sarà possibile assistere alla realizzazione di un'opera d'arte di Marco Pili nel cuore del paese. Gli appassionati di storia potranno partecipare all'escursione con l'archeologa Valentina Chergia alle 17.

A chiudere la giornata sarà un wine tour alle 18, "Vernaccia & Terroir", guidato dall'enologo Paolo Pitzolu, e, per concludere, una cena conviviale all'aperto sotto le stelle. Domenica, alle 9, ci sarà sia un'escursione in kayak lungo il Rio Mare Foghe e una gita in bicicletta. Alle 10, nell'Oasi di Pischeredda, si tornerà indietro nel tempo con i racconti e le leggende della Torre di Pischeredda, narrate dall'archeologa Valentina Chergia. E a tavola lo chef Dario Torabi delizierà i palati dei presenti con un pranzo speciale presso la Casa Mediterranea.

