Auto incendiata nella notte a Nurachi.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per il rogo di una macchina alimentata a GPL in via Aldo Moro.

Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale del Comando che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona.

Indagini in corso per stabilire le cause, non risultano persone coinvolte.

