L'assessora alla Cultura Paola Bellu ha lasciato la Giunta comunale di Nurachi dopo due anni di mandato.

Le motivazioni sono scritte in una lettera che lei stessa ha consegnato al primo cittadino Renzo Ponti con cui i rapporti si erano evidentemente incrinati.

«Ritengo purtroppo che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate - si legge nel documento firmato da Bellu, 49 anni - Il reiterarsi di atteggiamenti di chiusura e mancanza di comunicazione diretta e aperta hanno fatto sì che venisse meno il rapporto fiduciario a mio avviso fondamentale, anche quando si presentano diversità di vedute e posizioni. Ho cercato di collaborare con pieno senso di responsabilità, ma per il rispetto che devo in primo luogo a me stessa, non mi è più possibile continuare».

Bellu, che era stata una delle più votate, è tornata nei banchi del Consiglio comunale.

