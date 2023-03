Un aiuto per chi soffre di fibromialgia. La mano viene tesa dal Comune di Nurachi che pochi giorni fa ha pubblicato un bando per la concessione dell’indennità regionale per gli anni 2023 2024. Gli interessati possono presentare la domanda in Comune a partire dal prossimo primo aprile.

Si tratta di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia”, finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti affetti da questa patologia.

«L’indennità, erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, sarà pari a euro 800, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 - fa sapere il Comune guidato dal primo cittadino Renzo Ponti con una nota - Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Nurachi, chi è in possesso della certificazione medica non successiva al 12 dicembre 2022 attestante la diagnosi di fibromialgia e chi non beneficia di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia».

La domanda può essere trasmessa via mail a info@comune.nurachi.or.it o a comunedinurachi@pec.it, oppure a mano presso l’ufficio protocollo del Comune. La fibromialgia è una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica ma anche riduzione del tono dell’umore.

