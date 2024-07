L’attesa è finita. A Nurachi sta per aprire il primo parco avventura della provincia.

L’Ikarun Adventure Park apre le sue porte al pubblico venerdì 26 luglio, giornata preceduta dal taglio del nastro in programma per il tardo pomeriggio di giovedì 25 luglio e durante l’inaugurazione sarà possibile provare alcuni dei dodici avventurosi percorsi.

Le prenotazioni sono già attive al numero +39 3936882717 e alla mail ikarunpark@gmail.com. L’ingresso si trova in via Enzo Ferrari a Nurachi.

Ikarun Adventure Park è uno dei più grandi parchi avventura della Sardegna: si attraverseranno reti sospese nel vuoto fino ad arrivare alle casette costruite sugli alberi. Si potrà, inoltre, volare sui numerosi passaggi sospesi che attraversano la pineta ed un rio, imbragati in tutta sicurezza e si salterà su grandi reti elastiche.

A breve ci si potrà divertire praticando l’arrampicata in una parete realizzata tra gli alberi.

Saranno le divinità greche a dare i nomi ai singoli percorsi, costituendo un grande percorso sensoriale adatto ai bambini (a partire dai 18 mesi di età) e anche agli adulti con numerosi articolati percorsi di vari livelli, infatti, con l’aiuto degli istruttori sempre presenti, ciascuno potrà mettersi alla prova con se stesso e con gli altri.

Tra gli alberi è stato realizzato un campo in sabbia, adatto per partite di beach volley, beach tennis o beach soccer. Presente una zona imbragaggio, un’ampia zona servizi con bar, bagni, tavoli e sedie in legno, zona relax per bimbi e genitori mentre a breve sorgerà una zona barbecue.

Lungo i percorsi, sarà sempre presente anche la mascotte Ikarun, l’immagine di un cinghialetto avventuriero che accompagnerà piccoli e grandi in questa grande avventura.

«Nurachi ci accoglie in questa strepitosa pineta - commenta Marco Musiu, gestore dell’Ikarun Adventure Park - offriamo ai visitatori una grande nuova alternativa sportiva e divertente. Abbiamo lavorato tanto alla realizzazione e allo studio dei percorsi e dei materiali utilizzati, tutto riporta alla natura, il legno resta il materiale predominante. L’Ikarun Adventure Park è un parco avventura che può offrire una grande e indimenticabile esperienza a quanti ci raggiungeranno da tutta la Sardegna».

