A Nurachi da domani 18 gennaio e fino al 10 febbraio 2024 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

I genitori dovranno collegarsi alla piattaforma https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie. Le iscrizioni per la scuola dell'infanzia dovranno essere invece fatte su modello cartaceo e andranno presentate all’Ufficio di segreteria della scuola.

Gli alunni che si iscriveranno alla scuola primaria e secondaria di Nurachi potranno usufruire, in aggiunta all’attività didattica, di tanti altri servizi innovativi come corsi di robotica, musica strumentale, teatro, informatica, piscina e tanto altro. Il Comune guidato dal sindaco Renzo Ponti fa sapere che gli uffici comunali e gli uffici di segreteria dell’Istituto sono a disposizione delle famiglie per ogni informazione e per l’invio delle domande d’iscrizione.

© Riproduzione riservata