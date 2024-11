Fede, cultura, buon cibo e tradizione. Al centro però la figura della donna. A Nurachi fervono i preparativi per le “Notti di Santa Lucia”, momento che i cittadini aspettano tutto l'anno, una storia ricca lunga secoli. Le protagoniste saranno come sempre le adolescenti del paese, come avveniva tanti anni fa, quando le prescelte per animare la festa rappresentavano l'ingresso nella società. Quest'anno il ruolo de Sa Priorissa sarà ricoperto da Alessia Tiana, 13 anni. Sarà accompagnata da Is Oberajas Jessica Boi, 14 anni e Giorgia Ponti, 13 anni.

La festa inizierà giovedì 12 dicembre con la raccolta della legna per il grande falò che sarà acceso in piazza durante la notte. Alle 17:30, la piazza della chiesa accoglierà Sa Priorissa e is Oberajas che porteranno le bandiere dei comitati, seguirà poi la celebrazione del vespro e le preghiere cantate in lingua sarda. Alle 19 l’appuntamento è con la suggestiva accensione del falò da parte delle ragazze. Venerdì 13 lo scioglimento del voto. Previsti tanti eventi collaterali e la mostra mercato. Organizza l’evento la Pro Loco. “Le Notti di Santa Lucia non sono solo una festa- commenta il presidente della Pro Loco Roberto Ponti - ma un’esperienza che unisce passato e presente, cultura e convivialità. Tra falò che illuminano il cielo, balli che celebrano le radici sarde e sapori che raccontano storie di tradizione, questa manifestazione è un viaggio nella vera essenza della Sardegna.” Le Notti di Santa Lucia è una manifestazione promossa dall’assessorato Regionale al Turismo, dal Comune di Nurachi in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale

