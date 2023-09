Il comando provinciale dei carabinieri di Oristano ha un nuovo comandante: è il colonnello Steven Chenet, arrivato nei giorni scorsi in città al posto del colonnello Erasmo Fontana. «Ringrazio il Comando generale per avermi destinato a Oristano e in Sardegna, una bellissima terra che visiterò al più presto» ha detto Steven Chenet ribadendo che fra le priorità al momento c’è la conoscenza del territorio provinciale.

Il comandante incontrerà a breve i sindaci e i militari delle 44 stazioni dell’Oristanese. «Sono loro che rappresentano le istituzioni e fanno da collante tra il territorio e lo Stato. È importante soprattutto saper ascoltare i problemi della gente e dare voce a chi non ne ha».

Steven Chenet, 47 anni, è nato a Piove di Sacco (PD), vanta diverse esperienze, come comandante del Nucleo operativo della compagnia Mirafiori di Torino, di Treviso e per ultimo il comando del Reparto territoriale di Mondragone. Ha avuto anche esperienze all’estero maturate in Kossovo, Iraq e Palestina.

