A Ghilarza nuove attività nei prossimi giorni in programma per i più piccoli. Il servizio di ludoteca propone infatti laboratori e spettacoli di teatro di narrazione con musica e illustrazioni dal vivo.

A cura di Emanuele Ortu ed Evelise Obinu, le iniziative sono organizzate dal Comune di Ghilarza in collaborazione con l'Associazione per Antonio Gramsci e la Cooperativa Sociale ADA. Due gli appuntamenti : il 13 e il 14 gennaio. In particolare il 13 gennaio saranno coinvolti i bambini del ''Turno Unico'' , la fascia d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Dalle 16 alle 17 sarà proposto lo spettacolo ''E se la nonna morde''. Dalle 17.45 alle 18.30 i bambini che parteciperanno saranno coinvolti in un laboratorio. Il 14 gennaio saranno invece coinvolti i più piccolini, di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Per loro alle 16,30 sarà portato in scena lo spettacolo ''Piccoli passi, grandi avventure''.

A seguire anche per loro attività di laboratorio. Dal Comune chiariscono: “Gli spettacoli e i laboratori si svolgeranno presso il Servizio di Ludoteca nei locali dell'Agorà Multimediale, sono aperti a tutti previa iscrizione da effettuare, per i bambini non ancora iscritti, presso la ludoteca”.

