Giornata di festa quella di sabato 11 marzo per la comunità di Nughedu Santa Vittoria.

A poco più di due mesi dalla conclusione del mandato amministrativo dell’attuale maggioranza guidata dal sindaco e deputato Francesco Mura, giunge al traguardo l’iter di ristrutturazione della casa comunale. Soddisfatto ovviamente il primo cittadino per aver raggiunto un prioritario obiettivo programmatico: «È un progetto finanziato dalla Regione – evidenzia Mura - ed in particolare dall’assessorato ai lavori pubblici, allora guidato dal compianto Roberto Frongia. Il contributo – spiega il sindaco - ammontava a 750 mila euro ed ha consentito la ristrutturazione integrale di quello che era ormai un edificio non più idoneo a ospitare gli uffici comunali».

Alla cerimonia di inaugurazione in programma alle alle 11, parteciperà fra gli altri il presidente del consiglio regionale Michele Pais, autorità provinciali oltre ai sindaci del territorio.

Inutile sottolineare come anche nei piccoli paesi, che troppo spesso si sentono abbandonati, avere un edificio comunale funzionale riveste una enorme importanza.

Il palazzo accoglierà i nuovi amministratori che scaturiranno dalle elezioni fissate per fine maggio e che non vedranno più ricandidato alla carica di sindaco Francesco Mura. Lui stesso ha già annunciato da tempo di voler passare il testimone dopo due mandati.

Il gruppo non ha ancora ancora ufficializzato il nome del sostituto, ma si presume lo faccia a breve.

