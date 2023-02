Importante traguardo per Mariangela Berritta, ultracentenaria di Nughedu Santa Vittoria, piccolo borgo del Barigadu. Oggi, 1 febbraio, festeggia infatti 102 primavere.

Una festa in famiglia, dove non sono mancati gli auguri e i fiori anche dell’Amministrazione comunale. Vive nella sua casa natia con la figlia Maria.

Tzia Mariangela all’età di 24 anni ha sposato Celestino Cocco. I due coniugi facevamo entrambi i sarti. Hanno avuto quattro figlie: Giuseppina, Maria, Fiorella e Piera. Nel 2001 è rimasta vedova, soffrendo molto per la mancanza del marito. Ha frequentato la scuola fino alla terza Elementare a Nughedu Santa Vittoria, ha poi dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa.

Ancora lucida, è molto attiva: le piace dare una mano a casa e spolverare anche se inizia ad avere difficoltà con la vista e anche con l’udito. «Mamma si mette le cuffie e ascolta Radio Maria. E poi le piace passeggiare in casa. Le piaceva molto leggere il giornale, ma adesso ha difficoltà legate alla vista», racconta la figlia.

