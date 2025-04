Novità, a Simala e Pompu, nella sede e negli orari dei Punti di Facilitazione Digitale. A Simala, infatti, da qualche giorno il servizio dedicato ai residenti sarà disponibile nei locali del Comune (prima era nella Biblioteca comunale). La struttura aprirà al pubblico il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30. In via straordinaria, invece, lo sportello di facilitazione digitale presente a Pompu sarà aperto venerdì mattina, anziché domani, dalle 10 alle 13. Il servizio, presente nei paesi dell'Unione dei Comuni Parte Montis, è a disposizione dei cittadini anche tramite WhatsApp (3792591383) e via e-mail (indirizzo facilitazionepm@smilecoopsociale.it).

