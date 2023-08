«Che qualcuno intervenga prima che sia troppo tardi».

Era stato questo l’appello lanciato attraverso l’Unione Sarda da alcune famiglie norbellesi preoccupate per la situazione di enorme degrado, nella quale vive una coppia che abita in via Umberto nei pressi delle loro case.

A distanza di qualche giorno, accompagnati dalla vigilessa del Comune, i vigili sanitari della Asl di Oristano, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione, verificando una grave situazione igienico – sanitaria, che ne consiglia lo sgombero.

Al termine dell’ispezione i funzionari della Asl hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, assicurando però che in tempi rapidi invieranno una relazione al sindaco per i provvedimenti del caso. Lo stesso primo cittadino ha assicurato che non appena avrà in mano la documentazione della Asl, indispensabile per qualsiasi provvedimento del genere, emetterà una ordinanza di sgombero per la pulizia dei locali.

«A questo proposito - evidenzia Matteo Manca - abbiamo già individuato la ditta che si occuperà di sanificare l’abitazione e il luogo dove i cittadini andranno a stare in attesa che venga ultimato l’intervento».

