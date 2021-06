I vaccini promessi dall’ufficio di Igiene pubblica di Oristano non sono arrivati e saltano le vaccinazioni negli hub di Ales e Terralba.

A lamentarsi contro la disorganizzazione della Regione è il sindaco di Ales e presidente del Distretto sanitario, Francesco Mereu.

“Solo oggi i responsabili della Assl di Oristano mi hanno comunicato che per noi non ci sono dosi - dice sconsolato - come sempre le nostre zone periferiche devono subire un nuovo rinvio delle vaccinazioni. Va ricordato che il centro vaccinale di Ales serve tutta la Marmilla e anche Laconi e Genoni, mentre quello di Terralba un altro vasto bacino di utenza, come Arborea, Uras, Marrubiu e Arcidano. Non ci è stato spiegato il motivo e allora chiedo dove sono finite le 90mila dosi arrivate in Sardegna e annunciate in pompa magna dai vertici sanitari? Noi sindaci siamo chiamati a dare risposte ai territori che rappresentiamo - conclude il sindaco di Ales - i nostri concittadini si aspettavano la somministrazione dei vaccini in questo fine settimana e dovranno ancora attendere. Anche i medici di famiglia erano pronti a riprendere le vaccinazioni che comprendono fragili e anziani”.

© Riproduzione riservata