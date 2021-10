Nico Rosberg ha visitato i luoghi dell’Oristanese colpiti dal devastante rogo di questa estate e ha donato 39mila euro per la ricostruzione.

L’ex campione tedesco di Formula 1, in Sardegna con il suo team che partecipa all’Island X Prix, quarta data di Extreme E, serie internazionale riservata ai fuoristrada ecologici, ha chiesto al presidente regionale della Croce Rossa Sergio Piredda il desiderio di effettuare un sopralluogo nel Montiferru.

Visita che si è tenuta questa mattina a Santu Lussurgiù, dove il campione del mondo di Formula 1 del 2016 ha incontrato anche alcuni imprenditori agricoli che hanno subito danni nell’incendio che a fine luglio ha percorso oltre 15mila ettari.

"Esprimo profonda gratitudine a Nico Rosberg e alla sua fondazione per l'impegno del campione che ha voluto, attraverso la Cri, avvicinarsi ai cittadini e agli amministratori dell'Oristanese", ha detto Piredda.

"Abbastanza incredibile quello che è successo – le parole del pilota -, sono contento che noi nel nostro piccolo possiamo contribuire aiutando 200 famiglie”.

La stessa gara dei suv elettrici – in programma il 23 e il 24 nel Poligono militare di Teulada - sarà l'occasione per presentare e lanciare uno strumento di mappatura e rilevamento degli incendi boschivi che potrà rivelarsi utile anche per i vigili del fuoco e le squadre di intervento contro il fuoco.

https://www.facebook.com/nicorosberg/videos/343281754265315

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata