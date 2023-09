Cantieri per oltre tre milioni di euro a Neoneli.

Una larga fetta delle risorse a disposizione dell’Amministrazione comunale sarà impiegata per la viabilità rurale. In particolare con 576mila euro verrà sistemata la strada che porta a S’Angelu, con 200mila quella di Martis, con 57mila le strade di Santa Maria e S’Arangiu, con 51mila euro la strada di Sa Perda Orrubia e con 30mila la strada di Salache e 20mila quella di Nole.

Con 233mila euro è in programma la riqualificazione di tutto l’impianto di illuminazione pubblica di strade, piazze e altri spazi pubblici.

Seicento mila euro sono destinati al cantiere che riguarderà la riqualificazione della zona artigianale e 400mila alla riqualificazione del parco dell’Angelo. Al cimitero saranno eseguiti interventi per 100mila euro, altri 400mila serviranno per realizzare il parco urbano.

Prevista con 93mila euro la sistemazione del cortile della scuola Primaria Maria Lai; 20mila euro serviranno per il prolungamento della pavimentazione in Via San Pietro, 17mila per la progettazione di interventi di riqualificazione di Piazza Italia e del Parco delle Rimembranze.

Altri 31mila per la progettazione di interventi per il completamento del restauro di Casa Cherchi. Il Comune spera inoltre di vedersi finanziato dalla Regione per 300mila euro il progetto per la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità urbana.

«Parallelamente a tutte le attività immateriali relative al sociale, alla cultura, al diritto allo studio e alla promozione del territorio – sottolinea il sindaco Salvatore Cau - stiamo portando avanti un programma di opere pubbliche finalizzate al completamento della riqualificazione del centro urbano per rendere il nostro paese più bello e accogliente; al proseguo della riqualificazione delle infrastrutturazioni rurali a sostegno del mondo della campagna; alla riqualificazione della piccola zona artigianale che, negli ultimi anni, grazie allo sviluppo del settore vitivinicolo sta diventando elemento essenziale a sostegno dell’insediamento delle nuove cantine».

