Linea internet assente da qualche giorno nella borgata marina di S’Archittu, e subito fioccano le difficoltà e disagi per servizi pubblici e privati.

Alcuni lavori lungo la rete elettrica debbono avere creato qualche difficoltà alla linea che alimenta la centralina telefonica che eroga il servizio web.

Disagi per le attività commerciali e gli operatori economici e anche per le utenze private, che ormai non possono più stare senza internet, fondamentale per effettuare prenotazioni, e per diverse necessità familiari.

A lamentarsi uno degli utenti che risiede a S’Archittu, Ovidio Serra, che denuncia: "Internet è fondamentale per la mia famiglia per consulti e visite mediche, al giorno d’oggi non è possibile rimanere senza un collegamento costante al web, per tanti motivi”.

Diversi disagi e problemi per le attività economiche che contano sul web anche per prenotazioni con i portali dedicati per il weekend, il disagio smorza sul nascere la piccola ripresa dopo le difficoltà della pandemia del Covid-19.

