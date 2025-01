Coinvolgere i giovani in un processo di partecipazione attiva per disegnare il futuro delle proprie comunità. Nel Guilcier si guarda con interesse a questa possibilità e per giovedì 9 gennaio, nella sede dell’Unione dei Comuni del Guilcier in via Matteotti a Ghilarza, è stato programmato un incontro dalle 15 alle 19. Il progetto Passo dopo Passo organizza infatti un incontro tra i rappresentanti dei Comuni del Plus Ghilarza-Bosa e le Consulte giovanili locali, per parlare delle opportunità e delle sfide nei processi partecipati di cittadinanza. Nel territorio dell’Alto Oristanese sono operative diverse Consulte giovani e , in alcuni centri collaborano attivamente con le Amministrazioni per portare avanti iniziative rivolte alla cittadinanza. Ora so segna un nuovo passo che punta ad un percorso di crescita ulteriore.

