L'attesa è praticamente finita: domenica 30 marzo sarà una giornata di festa in occasione della 22° “Sagra della zipula”, che celebrerà il suo dolce tradizionale con un serie di appuntamenti come dicono dalla Pro Loco “ da leccarsi i baffi”. Zipuas a bentu che dallo scorso anno sono state riconosciute prodotto agroalimentare tradizionale, non sono più soltanto un simbolo di tradizione locale, ma un’eccellenza ufficiale nel panorama gastronomico italiano.

Dalle 15.30 nel centro si inizia con la degustazione insieme ai dolci tipici del carnevale di ben nove paesi: San Vero Milis, Nurachi, Seneghe, Solarussa, Zeddiani Ottana, Busachi, Bonarcado e Cuglieri. Non mancheranno i momenti musicali e di intrattenimento con l’esibizione del gruppo Fantasias De Ballos e, la sfilata dei Mamutzones de Samugheo. Seguirà alle 17.30 l’esibizione itinerante del coro Montiferru di Seneghe, diretto dal maestro Nicola Piredda.

I punti di ristoro in piazza Regina Margherita, sono invece in funzione dalle 11.30 , e sarà possibile anche pranzare, con menù fisso attraverso la prenotazione al numero 351 894 5696. In programma anche escursioni, visite guidate e l’esposizione delle moto Vespa storiche.

