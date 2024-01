Si chiama la “Biblioteca... viene da te!”, l’interessante progetto promosso dalla biblioteca di Narbolia e dall’amministrazione comunale con il supporto dell’Unione dei Comuni Montiferru-Alto Campidano e del sistema bibliotecario Montiferru.

Lunedi 5 febbraio dalle 9.30 la bibliotecaria Lucia Cocco incontrerà infatti i bambini della scuola dell'infanzia "Maria Bambina" proponendo la lettura di tanti "magici" libri capaci di catturare la loro attenzione“.

«L’iniziativa – spiega l’assessora alla Cultura e Istruzione Marcella Cocco - è portata avanti al fine di incentivare i più piccoli alla lettura e anche per dare un concreto sostegno alle famiglie che in qualche caso non hanno la disponibilità di tempo per affiancarli in questa attività basilare per la crescita. Gli incontri si svolgeranno ogni due settimane, mentre al termine è prevista la conclusione con una visita alla biblioteca. Da evidenziare – aggiunge l’assessora - che in precedenza erano stati coinvolti con analoghe iniziative i bambini della scuola primaria».

Anche con questo progetto il Comune e gli altri soggetti interessati intendono dare un maggiore impulso e valorizzazione della biblioteca che ha una dotazione importante di testi, non solo per bambini e ragazzi ma anche per gli adulti.

