Un improvviso black-out all'impianto di sollevamento idrico di Mandrainas sta creando disagi nell'erogazione dell'acqua nel comune di Narbolia e anche in altri comuni vicini. Sono intervenuti i tecnici dell'Enel alla ricerca del guasto e per ripristinare quanto prima il servizio.

Non v'è rapporto di causa-effetto però le alte temperature registrate, e l'aumento dei consumi di elettricità, potrebbero essere una delle concause del black out.

Fino alla soluzione del problema «potrebbero verificarsi disservizi come abbassamenti di pressione in rete e in alcuni casi la mancanza totale della fornitura sia dell'acqua che della corrente elettrica», comunica in una nota l'Enel e il Comune.

