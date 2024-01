Ammonta a oltre 3 milioni di euro il bilancio di previsione 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale di Narbolia, formato, come è noto, da una sola lista civica guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu.

«È il sesto anno consecutivo – afferma soddisfatto il primo cittadino - che l’elaborato viene licenziato dalla assemblea civica prima della scadenza imposta dalla legge».

Insieme al documento contabile sono state assegnate le risorse del piano di gestione che consente di fissare i principali impegni programmatici, che spaziano tra i diversi settori come il sociale, la viabilità urbana e di campagni, le attiività culturali.

«Uno degli obiettivi principali - evidenzia il sindaco Vargiu - è però quello di riprendere a pieno regime l’attività dell’ufficio tecnico dove sino ad oggi siamo privi di responsabile e questo ha comportato gioco forza dei rallentamenti nell’espletamento delle pratiche soprattutto nell’edilizia pubblica, mentre sono meno le problematiche riscontrate in quella privata».

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, che stanno adottando diversi comuni con una importante presenza turistica, il sindaco Vargiu evidenzia come l’argomento sia stato discusso, ma che nessuna decisione in merito è stata presa.

