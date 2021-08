Il corpo di Ignazio Manca, il 57enne trovato morto nel garage della sua casa di via Garibaldi a Santa Giusta sabato mattina, verrà sottoposto oggi all’autopsia effettuata dal dottor Roberto Demontis. Al medico legale il compito di stabilire come e quando è avvenuto il decesso.

Già nel corso dell’esame esterno della salma sono state riscontrate ferite alle braccia, alle gambe e alla testa e alcune di queste potrebbero anche essere in relazione con l’emorragia che ha portato alla morte per dissanguamento. Da chiarire infatti come sono stati provocati i tagli: con un coltello? O con un oggetto contundente?

Intanto l’abitazione è stata messa sotto sequestro e sul posto torneranno nelle prossime ore gli specialisti del Ris di Cagliari per effettuare un ulteriore sopralluogo.

I carabinieri hanno ascoltato a lungo il fratello di Ignazio che abita nell’appartamento al piano superiore. È stato lui a fare la macabra scoperta e a dare l’allarme.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata