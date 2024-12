Il Comune di Morgongiori ha pubblicato un avviso per la concessione gratuita di legna da ardere in favore di nuclei familiari in condizione di fragilità economica, in riferimento all’annualità 2024.

Potranno presentare la richiesta coloro che, come requisito, sono residenti nel Comune di Morgongiori e sono in possesso di una certificazione ISEE per il 2024 di valore inferiore o pari a 5mila euro.

Il legnatico verrà assegnato a titolo gratuito ai beneficiari e ripartito in parti uguali tra i richiedenti fino ad esaurimento scorte. È vietata la cessione ad altri, a qualsiasi titolo, del lotto di legna assegnato. La consegna della legna, inoltre, verrà effettuata solo dopo appuntamento con il personale comunale incaricato.

In caso di domande in numero superiore al quantitativo di legna disponibile, la graduatoria verrà poi utilizzata per i richiedenti che non avessero ricevuto legnatico causa esaurimento scorte, non appena sarà disponibile altro legname. I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o sul sito istituzionale dell’ente.

Le istanze, con la documentazione richiesta, andranno presentate entro il prossimo 30 dicembre.

