Anche la Biblioteca comunale di Morgongiori, in occasione della 12sima “Giornata Mondiale dei Calzini Spaiati”, ha organizzato per domani un appuntamento dedicato a tutte le fasce d’età. Dalle 10 alle 13, presso la struttura di via Monte Arci, all’interno della sede Ceas, si terrà il laboratorio delle marionette.

Per l’occasione, i partecipanti dovranno presentarsi con un calzino diverso dall’altro, in nome dell’inclusività e del rispetto. Una mattinata in cui si andrà a scoprire il valore dell’inclusività e del rispetto reciproco. Quella di oggi è una nuova iniziativa, organizzata dalla struttura, dopo quella dedicata alla natura, con “Le Pagine inesplorate del Monte Arci”.

