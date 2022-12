Presentata l’offerta formativa, da parte della Scuola Civica di Musica di Morgongiori, in vista dell’anno scolastico 2022/2023.

La Scuola, infatti, che vede il Comune di Morgongiori come ente capofila, avvia i corsi gratuiti in favore di tutti i cittadini dei Comuni del territorio interessati. Ci sarà la possibilità di frequentare laboratori individuali e di gruppo riguardanti il canto (moderno, coro voci bianche e canto individuale per bambini), la chitarra (classica, moderna ed elettrica), tastiera e pianoforte.

Le attività sono rivolte a bambini, giovani e adulti senza limiti di età e sono finalizzate sia all’apprendimento dei primi rudimenti dell’arte musicale che all’approfondimento delle conoscenze già acquisite in altre esperienze. Lo svolgimento dei corsi è previsto da gennaio a giugno 2023, con possibilità di proroga.

I costi saranno a carico del Comune di Morgongiori, beneficiario di un contributo della Regione Sardegna. Le domande di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune, e dovranno essere presentate, sempre presso gli uffici comunali, entro le 13 del prossimo 16 gennaio. Ci sarà anche la possibilità di inviare la documentazione via mail.

© Riproduzione riservata