A Morgongiori, nel corso di una delle ultime riunioni di Giunta comunale, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione di alcune strade comunali. Interventi che verranno effettuati grazie ad un finanziamento in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di 150mila euro, riservato ai “Piccoli Comuni” con meno di 5mila abitanti. Nello specifico si interverrà, per la parte di strada presente sul territorio di Morgongiori, sulle arterie che collegano il paese con Siris e con Pompu. “Uno dei nostri obiettivi – commenta il sindaco Paolo Pistis – era quello di rendere percorribili e in sicurezza alcune strade di pubblica utilità”. Due strade, un tempo provinciali, sul quale verrà risistemato il manto, con la bitumazione, messi i guardrail ai lati della carreggiata e sistemate le cunette; inoltre, al termine, verranno ridotti i tempi di percorrenza verso i due centri. “Vogliamo mettere in sicurezza i tratti – conclude Pistis – e renderli idonei a essere percorsi. Inoltre, verrà ridotto il tempo di percorrenza e ridotte le distanze con Siris e Pompu. Il nostro progetto è stato premiato come il sesto in graduatoria su oltre 200 richieste. Per questo motivo ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto”.

