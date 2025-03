Ieri pomeriggio, nella sede dell'Unione dei Comuni del Parte Montis a Gonnostramatza, il sindaco di Mogoro Donato Cau ha firmato la convenzione con i funzionari dell'assessorato regionale alla Programmazione e il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, per la concessione attraverso il patto territoriale di un milione di euro.

«Questa cifra sarà utilizzata per due importanti beni pubblici», evidenzia Cau, «Si tratta della fruibilità dell’anfiteatro comunale, che ha la necessità di una adeguata sistemazione generale e dei parcheggi. Parte delle risorse serviranno invece per il completamento della casa di riposo, che attualmente ospita 29 persone e anche in questo caso ha l'esigenza di essere riqualificata».

Qualche giorno fa invece, in avvio di seduta del Consiglio comunale, lo stesso primo cittadino ha informato la civica assemblea su una novità importante che consentirà di far accrescere il patrimonio dell’Ente. Il Comune parteciperà a una manifestazione di interesse dell'assessorato regionale agli Enti Locali per l'acquisizione di una casa storica, attualmente diroccata, meglio come conosciuta “Su tiru a ssegnu”, che la Regione cederà per il prezzo simbolico di un euro. «Cercheremo successivamente di reperire le risorse per ristrutturarla, così da destinare l'immobile all'utilizzo della comunità», ha concluso il sindaco.

© Riproduzione riservata