Prenotazione anche on line, un modo per organizzare al meglio gli ingressi e quindi evitare assembramenti ai tempi. Gli organizzatori della Fiera dell'Artigianato di Mogoro, giunta alla 60esima edizione e che verrà inaugurata il 30 luglio, hanno deciso di adottare tutte le misure necessarie per garantire la miglior tutela dei visitatori.

Per accedere all'esposizione, visto il numero limitato di presenze ammesse in contemporanea, è consigliata quindi la prenotazione on-line sul sito dell’evento, che non comporta costi aggiuntivi. I visitatori possono scegliere il giorno e l'ora dell'arrivo. La prenotazione sarà inviata via email e basterà esibirla all'ingresso sul display dello smartphone.

Il biglietto intero costa 3 euro e 50 centesimi. Due euro ridotto per i bambini sotto i 12 anni e gli adulti sopra i 65 e gli associati alla Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. C’è poi la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per visitare anche il sito archeologico di Cuccurada: il costo è di 6 euro.

