Grande festa nella struttura per anziani “Zia Lica”, a Mogoro, per i 100 anni compiuti dalla signora Giovanna Maria Masia. Oltre all’affetto dei suoi familiari, presenti anche la Giunta comunale di Mogoro e quella di Romana, paese nel quale è nata il 15 giugno del 1923.

Giovanna Maria Masia si trasferì in Marmilla dopo aver sposato Giovanni Atzeni, nel 1947, dal quale ha avuto 7 figli maschi (Gigi, Benigno, Carlo, Franco, Tonino, Enrico e Tore). Famiglia che poi si è ulteriormente allargata con 11 nipoti, 5 pronipoti, mentre altri 2 sono in arrivo. La signora Masia ha sempre lavorato come massaia, occupandosi dell’educazione dei figli e della casa, mentre il marito lavorava fuori come muratore. «Una donna – commenta Tore, uno dei figli – che ha sempre pensato alla famiglia e ai nipoti fino a quando ha potuto. Molto religiosa, è sempre stata una donna forte».

I festeggiamenti si sono svolti all’interno della struttura “Zia Lica”, con la Santa Messa e la presenza degli amministratori di Mogoro, con in testa il primo cittadino Donato Cau, e Romana, con la presenza della sindaca Lucia Catte.

La signora Masia non è l’unica centenaria ospite della casa. Infatti, il 13 maggio scorso Giustina Maccioni era stata festeggiata per lo stesso traguardo. Madre di 6 figli, con 16 nipoti e 8 pronipoti, la signora Maccioni è legata da un rapporto di parentela con Giovanna Maria Masia. Sono cognate: la signora Maccioni è sposata con Vittorio Atzeni, fratello di Giovanni, marito della signora Masia.

