La Asl 5 di Oristano mette una pezza alla mancanza del pediatra di libera scelta in alcuni paesi della provincia.

Considerato che è andato ancora una volta deserto il bando di sostituzione della dottoressa Miriam Concas, i vertici della direzione generale hanno deciso che il pediatra del Consultorio familiare del distretto di Ales-Terralba visiterà i piccoli pazienti sprovvisti di pediatra dei paesi di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris presso il poliambulatorio di Mogoro.

Sarà aperto dal 2 gennaio 2024 il martedì e giovedì mattina dalle 8,30 alle 11 per le visite per l’accrescimento su prenotazione al numero 0783.9111521, mentre dalle 11,30 alle 13,30 le visite per patologia senza appuntamento e secondo l’ordine d’arrivo.

Non trattandosi di pediatra di libera scelta, non sarà necessario recarsi presso gli uffici della Asl per l’iscrizione dei piccoli. Una soluzione tampone per una problematica che fra le famiglie sta creando casi di vera e propria esasperazione.

© Riproduzione riservata