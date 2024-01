Diverse associazioni sportive e culturali del paese potranno usufruire dei locali della fiera per effettuare la loro attività sino al 31 maggio. Sono esattamente la Società Basket per attività di ginnastica dolce, l’associazione sportiva dilettantistica G.s. Pionieri Marmilla per attività di ginnastica a corpo libero, l’Asd Fit Style Taekwondo, il gruppo folk Feminas de Marmilla per attività di ballo sardo.

Tutte hanno richiesto gli spazi della fiera a causa dell’impossibilità di utilizzo della palestra comunale in via Dessì, in quanto interessata dalle attività del basket e del volley, e di quelle in via Murenu, dove si stanno eseguendo lavori di ristrutturazione.

Per l’uso dei locali devono pagare al Comune un canone di due euro all’ora oltre alle pulizie.

