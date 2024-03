Prosegue, a Mogorella, il ciclo di incontri dedicati all’educazione alla legalità rivolti alla comunità educante. Dopo il primo appuntamento di fine febbraio “Like, Social e Cellulare – Educare al tempo dell’immagine”, mercoledì, alle 17, è in programma il secondo. Il titolo è “Lo chiamano Bullismo” e l’incontro sarà incentrato sull’educare alle relazioni tra aggressività, devianza, marginalità e bellezza.

Nel complesso, l’iniziativa messa in campo dal Comune di Mogorella, prevede in tutto sei incontri, coordinati dal dottor Lorenzo Braina, pedagogista esperto nel campo dell’educazione. È questa l’ultima iniziativa del Comune di Mogorella.

Sede dell’incontro è il salone parrocchiale del paese, in via San Lorenzo. Gli altri appuntamenti, si terranno tra marzo, aprile, maggio e giugno, e tratteranno temi di estrema attualità, come dipendenze e storie di vite di ragazzi e genitori. L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.

