Mogorella è in festa per il suo centenario. Nei giorni scorsi, infatti, il signor Carmelino Cotza ha festeggiato il secolo di vita. “Tziu Carmelino”, attualmente ospite della comunità alloggio del paese, ha occupato sempre un ruolo centrale nella vita della comunità.

In passato aveva aperto il bar che si trova di fronte alla piazza Mercato, lungo la strada principale del paese. È stato anche agricoltore e fino a 7 anni fa curava il suo orticello non distante da casa sua. Tra le sue passioni, quelle di poeta, suonatore di fisarmonica e “cantadore”; ancora oggi, ricorda sonetti e poesie.

«Tziu Carmelino – commenta il sindaco Lorenzo Carcangiu – è sempre stato un uomo laborioso e di gran cultura. Si rimane ancora affascinati dalla sua memoria nel recitare ottave e sonetti. Ha sempre svolto un ruolo centrale, nel suo secolo di vita, all’interno della nostra comunità. A lui vanno i più sentiti auguri sia personali che da parte di tutta l’amministrazione comunale. Augurius mannus».

Nel corso del pomeriggio, organizzato dal personale della Comunità Alloggio, un rinfresco per tutti i presenti con l’immancabile torta. Oltre alla targa celebrativa e ai fiori dell’amministrazione comunale, omaggi anche dalla Pro loco e dai concittadini, ottave in limba e poesie recitate in onore del festeggiato.

© Riproduzione riservata