Dal 1 febbraio, Mogorella entrerà ufficialmente a far parte del Cammino di Bonaria. Infatti, anche il piccolo comune dell’oristanese è attraversato dal cammino e ad indicare la presenza è stata posizionata la pietra “Siste Viator”, simbolo di sosta, memoria e cammino.

Nella giornata di domenica si procederà alla benedizione della pietra e si procederà a rendere ufficiale la presenza nel Cammino. Una cerimonia che prenderà il via alle 9.30, con la Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo Martire. Alle 10.15 si procederà alla benedizione della pietra “Siste Viator”, con interventi del parroco del paese, Don Nicola Pinna, del sindaco Lorenzo Carcangiu, di Orazio Murru dell’associazione “Cammino di Bonaria” e le testimonianze dei pellegrini di Bonaria.

La pietra è stata situata nel marciapiede di via Risorgimento, lato Comune, quasi all'incrocio con via Dante.

