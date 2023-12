È stato approvato, dalla Giunta comunale di Mogorella, il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione delle strade rurali.

Nello specifico, si andrà ad intervenire nella vecchia strada per Senis, conosciuta come “i’e Senis” e nella zona di Is Benas, verso il Grighine. La tipologia di intervento riguarda la realizzazione del fondo stradale con l’asfalto e la sistemazione delle cunette ai lati, in modo tale che quando si dovrà effettuare un nuovo intervento lo si farà solo per la pulizia delle cunette.

La somma a disposizione è di 250mila euro di avanzo di amministrazione. Nelle prossime settimane verrà fatta la gara d’appalto con l’obiettivo di completare i lavori nel 2024. Nel 2025 e 2026, inoltre, si dovrebbe intervenire, su opere simili, con 90mila euro di fondi.

«Sono interventi necessari e non saranno gli ultimi – commenta il sindaco Lorenzo Carcangiu - Ci auguriamo di poter accedere ad altri finanziamenti e proseguire negli interventi».

