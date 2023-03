Fra gli ultimi qualificanti atti del mandato amministrativo 2018-23, in scadenza fra qualche mese, l’amministrazione comunale di Modolo guidata dal sindaco Omar Hassan ha provveduto a dotarsi di un importante strumento urbanistico, fondamentale per il paese.

Nella sua ultima seduta, il Consiglio Comunale ha discusso e approvato all'unanimità lo studio preliminare del piano urbanistico comunale, in adeguamento e coerenza con il piano paesaggistico regionale. Ora entro 15 giorni sarà pubblicato nel Buras e trasmesso agli uffici provinciali e regionali di competenza.

«Entro 200 giorni – spiega soddisfatto il sindaco Omar Hassan- in base alle tempistiche per la formalizzazione dei vari passaggi e l'espressione dei vari pareri di legge in merito richiesti, potremo dotarci finalmente di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica a cui seguirà immediatamente il nuovo piano particolareggiato per il centro storico-centro matrice. Questo risultato – aggiunge il primo cittadino - in linea con il percorso di sviluppo virtuoso e sostenibile intrapreso negli anni dall'intera comunità, valorizza i punti di forza e la vocazione turistica e vitivinicola del borgo di Modolo proiettandolo verso un futuro armonioso. Una crescita che può avvenire in presenza di strumenti urbanisti come quello approvato».

