A una settimana dalla presentazione ufficiale delle liste per elezioni comunali del 28-29 maggio, importanti anticipazioni arrivano da Modolo.

Nel centro della Planargia, non più candidabile il sindaco Omar Hassan, all'insegna della continuità è stato scelto Giovanni Maria Milia, ex dipendente Asl ora in pensione, ed attuale vicesindaco, con esperienza ventennale di amministratore locale.

Il sindaco uscente Hassan, alla guida del Comune da 15 anni, ha ceduto alle pressioni del gruppo consiliare e della comunità, confermando la propria candidatura nella lista con l'impegno, in caso di elezione, di assumere l'incarico di vicesindaco.

Ecco i nomi degli altri candidati: Luisa Carta, Manuela Calaresu, Mauro Sias ( questi ultimi due assessori in pectore), Erika Puddinu, Andy Madeddu, Dafni Ruscetta, Milena Sechi, Augusto Putzolu, Franco Milia.

Salvo sorprese, la lista guidata da Milia dovrebbe essere l’unica a prendere parte alle elezioni.

