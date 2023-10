Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Modolo, piccolo centro della Planargia, perché anche in appello è stato dichiarato inammissibile il ricorso di Abbanoa.

Si tratta della quinta vittoria in tribunale negli ultimi 15 anni in questioni che hanno visto contrapposti i due Enti.

Sentenza che conferma il giudizio di primo grado con condanna della stessa Abbanoa alla rifusione delle spese in favore del Comune, oltre a quelle generali e al contributo unificato per il ricorso.

«Abbiamo viste tutelate le nostre prerogative – afferma il sindaco Giovanni Maria Milia - cosa che, fino ad oggi, le diverse sentenze hanno sempre confermato. per la tutela delle proprie prerogative e soprattutto per aver fatto valere le proprie legittime ragioni nell'esclusivo interesse della comunità amministrata».

Sulla stressa lunghezza d’onda il commento del vicesindaco Omar Hassan: «Spiace che a pagare l'arroganza di Abbanoa - afferma - siano sempre e solo i Comuni soci ed i cittadini sardi sulle cui bollette gravano le diverse spese legali che annualmente la società sostiene per fare a guerra agli utenti o, come nel caso di Modolo, per portare avanti azioni che, stando alle sentenze si rivelano poi del tutto infondate».

