Ultimi dettagli da curare per Vini di Sardegna e poi si parte sabato 11 novembre con la 34ma edizione. Nuovo corso per l'evento enogastronomico dell'autunno sardo con importanti novità, per confermare il successo conquistato in oltre trent'anni, a partire dal nuovo nome: Vini di Sardegna, poi più spazio ai vini biologici, la conferma della partecipazione dei Consorzi del Vernaccia doc e di Terralba doc, quindi i novelli che hanno fatto la storia della manifestazione. In totale 50 etichette e migliaia di bottiglie per titillare con i sapori e profumi d’autunno le migliaia di visitatori attesi con gustose produzioni agroalimentari, fino a domenica 12.

Programma ricco nel percorso enogastronomico con 20 stand dedicati alle degustazioni dei vini biologici, dei novelli e dei due Consorzi, poi street food nelle vie del centro storico: formaggi, riso, carne, castagne, gli immancabili agrumi di Milis e la gustosa polenta di Arborea. Poi le masterclass a cura dell’AIS Sardegna che si terranno nella suggestiva Villa Pernis-Vacca e gli show cooking.

Domenica mattina 12 novembre nell’anfiteatro Bagnolo lo show Cooking a cura dello chef Pierluigi Fais, nel mentre nella sala ristorante di Villa Pernis-Vacca si terrà “Vernaccia in Villa” con il Consorzio del Vernaccia DOC di Oristano, Amici di Terras de Olia, Ecomuseo del Vernaccia di Oristano, dove si potrà degustare il pregiato vino in abbinamento con gustose pietanze preparate dall’agrichef Diego Mura. In via Diaz il “Villaggio Bio” dei vini con i venti produttori biologici. Contemporaneamente visite guidate alla Chiesa Romanica di San Paolo, a Palazzo Boyl e il giardino di Villa Pernis-Vacca.

Le cantine biologiche presenti: Azienda agricola Pusole, Polinas, Fattorie Isola Sardegna, Fattoria Cuscusa, Cantina Mandrolisai, Tenute Carlo Pili, Tenute Petra Bianca, Valle di Accoro, Cantina Demuru Marco, Tenute Evaristiano, Contini 1898, Cantina della Vernaccia di Oristano, Tenute Maestrale e Sant’André.

I Novelli presenti delle cantine di Trexenta, Dolianova, Dorgali, Antichi Poderi di Jerzu, Argiolas Winery e Mogoro.

Organizza la Proloco di Milis in collaborazione con il Comune, Associazione Italiana Sommelier di Sardegna, Distretto Bio Sardegna, Ecomuseo del Vernaccia di Oristano, Coldiretti e Amici di Terras de Olia, Il Consorzio della Vernaccia DOC di Oristano e Il Consorzio di Tutela dei vini DOC Terralba.

