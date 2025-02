Sessanta giorni di silenzio. A Milis il Consiglio comunale non viene convocato esattamente dallo scorso 17 dicembre 2024. Troppo, secondo la minoranza. Ecco perché ora i consiglieri protestano.

«I nostri amministratori a quanto pare latitano - accusa il capogruppo dell’opposizione Franco Frongia - Due mesi di stop mi sembrano un po troppi. Come mai sta succedendo questo? Eppure non mi sembra che non ci siano argomenti da portare in Consiglio. Bisogna discutere ad esempio dell’impianto agro fotovoltaico che dovrebbe sorgere all’ingresso del Comune. Senza dimenticare anche che deve rispondere a una nostra interrogazione. Ci piacerebbe sapere anche a che punto sono i lavori a Villa Pernis».

Frongia, documenti alla mano, fa un’analisi dei consigli passati: «Un lasso di tempo abbastanza lungo c’era stato anche in estate. Il Consiglio era stato convocato per il 30 luglio, quello dopo il 25 ottobre. Ogni volta dobbiamo discutere in Aula di tantissimi punti, anche 12 è capitato, troppi. Alla fine siamo sempre sfiniti».

© Riproduzione riservata