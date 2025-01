L’obiettivo dell’amministrazione è quello di insegnare un mestiere ai cittadini oggi senza un lavoro e offrire una figurazione. L’ufficio sociale del Comune di Milis promuove vari corsi di specializzazione. Si occuperanno delle lezioni diversi operatori qualificati.

A disposizione il corso per addetto alla conduzione di escavatori idraulici e di trattori agricoli e forestali. In programma poi un corso per il montaggio e lo smontaggio delle impalcature, per la conduzione di carrelli elevatori e per autocarro. Ma anche il corso di formazione per addetto antincendio. Le lezioni si svolgeranno in un locale che verrà messo a disposizione dall’amministrazione comunale. I partecipanti a fine corso riceveranno la certificazione delle competenze che hanno acquisito.

La domanda, debitamente compilata, deve essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Milis, mediante consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo o tramite invio posta elettronica. Per partecipare a uno dei corsi è necessario presentare la domanda entro il 3 febbraio.

