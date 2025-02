Cento grammi di cocaina nascosti a casa, oltre a mezzo chilo di marijuana e diverse migliaia di euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza che sabato sera ha arrestato un 33enne, Aliochia Mantovani, che gestisce un bar ad Arborea.

L’operazione delle Fiamme gialle è scattata sabato, quando i militari hanno fermato il giovane e gli hanno trovato addosso una piccola quantità di cocaina. Così hanno deciso di andare a fondo, è scattata la perquisizione domiciliare e nella casa in cui Mantovani vive sono stati recuperati altri 105 grammi di cocaina, 550 grammi di marijuana e il materiale utilizzato presumibilmente per confezionare le dosi. Sequestrate anche diverse migliaia di euro in contanti, possibile incasso dell’attività di spaccio.

I militari della Guardia di finanza hanno poi allargato i controlli anche a Santa Teresa di Gallura dove il 33enne ha una casa in affitto: in questa abitazione è stata trovata cocaina, in quantità addirittura superiore rispetto a quella trovata ad Arborea.

Oggi Mantovani, assistito dall’avvocato Nicola Battolu, è comparso davanti alla giudice Serena Corrias e alla pm Daniela Caddeo per la direttissima. Il 33enne ha chiesto di poter patteggiare, la decisione è attesa nelle prossime ore.

E intanto anche il tribunale di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo, si cerca di capire le relazioni e i traffici tra l’Oristanese e la Gallura per lo spaccio.

© Riproduzione riservata