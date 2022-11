Si complica il pasticciaccio del mercato civico di via Mazzini a Oristano chiuso da sette anni aspettando il nuovo senza avere però in cassa neppure un euro.

Dal 2017 il Comune ha trasferito i commercianti in un locale preso in affitto da privati al costo di 78 mila euro all’anno. L’assessora alle attività produttive Rossana Fozzi aveva anticipato il progetto di trasferire la struttura nell’altro mercato di via Costa.

Ottima proposta se non fosse che per sistemare e attrezzare l’edificio non basta un milione di euro.

“Somma che non disponiamo, rinnoviamo quindi il contratto d’affitto", ha precisato l’assessora Fozzi. Discorso chiuso, quindi. Un altro capitolo che si aggiunge ai tanti di una storia senza fine, costellata da tanti passaggi sui quali sta tentando di fare chiarezza anche la Corte dei conti. Il Comune bussa alle porte della Regione ma trovare almeno due milioni di euro non è semplice dopo averne ottenuto tre una decina d’anni fa spesi tra progetti e il parcheggio a ridosso del mercato che non c’è.

