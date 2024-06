Saranno giornate di festa, a Masullas, in occasione della “Beata Vergine Gloriosa”, patrona del paese.

Da domani, fino a mercoledì 3 luglio, celebrazioni religiose e festeggiamenti civili, organizzati dal Comitato, in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune. Domani sera, alle 18, la Santa Messa e il rito sacro “Sa cabada de sa Santa”, accompagnata dal fisarmonicista Michele Piras. Dalle 20, per quanto riguarda la parte civile, la degustazione della pecora in piazza Pinna, con intrattenimento musicale. Dalle 22 il Dj Dario Sarais.

Domenica, dalle 9, nella zona PIP, il Motoraduno, a cui farà seguito dalle 18, lo spettacolo Stuntman “Uragano”. Lunedì, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico nel campo sportivo comunale; a seguire, lo spettacolo di cabaret “Bar Scraffingiu”, e chiusura il dj set. Martedì, giorno del Patrono, dalle 10, la Solenne Processione per le vie del paese, accompagnata dai cavalieri, dalla banda musicale di Mogoro, dai Gruppi Folk Pro loco di Mogoro, Sant'Anastasia di Sardara e "Arrastus" di Mogoro e, alle 11, la Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18, intrattenimento musicale con il fisarmonicista Gianfranco Massa.

Alle 22.30, nella zona PIP, “Danijeey” darà il via alla serata. A seguire, infatti, il concerto dei “Gemelli DiVersi” e chiusura con Pippo Palmieri dello "Zoo di 105". Mercoledì, ultimo giorno di festeggiamenti. Al mattino, dalle 10, la processione per le vie del paese, accompagnata dalla fisarmonica di Gianfranco Massa e, a seguire, la Celebrazione Eucaristica. In serata, dalle 18, l’animazione dedicata ai bambini, mentre alle 22.30 serata in compagnia del gruppo “Ballade Ballade Bois”.

