Un sostegno a progetti, attività e iniziative proposte da associazioni, enti e istituzioni senza scopo di lucro per finalità culturali, ricreative, sociali e sportive. È questa l’ultima iniziativa dell’amministrazione comunale di Masullas, che ha messo a disposizione una somma di oltre 30mila euro.

La cifra verrà ripartita in base al settore: per quello culturale e ricreativo sono previsti 19.700 euro, per il sociale 5mila euro e per il settore sportivo 5.500 euro. Possono presentare la richiesta di concessione di contributi i soggetti che operano nell’ambito dei settori di intervento coinvolti. La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

«Anche quest'anno – commenta il sindaco Ennio Vacca - abbiamo deciso di investire tanto nelle associazioni locali; siamo sempre più convinti che siano il cuore pulsante della comunità e pertanto meritano un occhio di riguardo. Ora attendiamo le loro proposte progettuali e andremo a finanziare, anche quest'anno, una ventina di eventi. Abbiamo inoltre chiesto alle associazioni di pensare a qualche grande evento che potremo finanziare fuori dal calendario presentato mercoledì sera durante l'incontro pubblico». La richiesta dovrà presentata entro il prossimo 19 febbraio. Le modalità potranno essere via Pec (indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it) o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

