Altra opportunità per il Servizio Civile Universale a disposizione dei giovani di Masullas e del suo circondario. Infatti, sono aperte le adesioni per poter partecipare al nuovo progetto, ideato dall’associazione TDM 2000 in collaborazione con l’amministrazione comunale, rivolto ai ragazzi e che si occuperà di animazione culturale proprio verso la fascia di età più giovane.

Il progetto prende il nome di “Giovani per la Cultura 2023” e sarà riservato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per quanto riguarda la realtà di Masullas, sono disponibili due posti, e si spazierà dalla promozione della conoscenza culturale e di percorsi di cittadinanza attiva, all’organizzazione e gestione di laboratori per ragazzi, fino alla definizione di un percorso di inclusione alla cittadinanza attive per ragazzi e alla promozione di esperienze di volontariato ed inclusione per giovani.

I due volontari di Masullas, impiegati per 12 mesi, svolgeranno la loro attività presso il centro culturale e il museo del paese tra attività ludiche e culturali e culturali, attività di laboratorio e conoscenza del territorio e inclusione sociale. «Questo è il secondo servizio che attiviamo – afferma Ennio Vacca, sindaco di Masullas – dopo aver già fatto partire quello digitale. Ai due volontari già presenti se ne aggiungeranno altri due con questo nuovo servizio».

© Riproduzione riservata