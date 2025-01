Si terrà mercoledì, a Masullas, un incontro per discutere del viaggio culturale del gruppo “Giovani” per il 2025. Dalle 18, nella sala consiliare in municipio, si riuniranno amministratori e la fascia di residenti tra i 40 e i 65 anni.

«Sarà il quarto anno che faremo questo viaggio», esordisce il sindaco Ennio Vacca. «Questa riunione servirà per confrontarci e capire assieme alla popolazione quali possono essere le mete di maggiore interesse». Gli anni scorsi il gruppo aveva visitato le città di Vienna, Porto e Budapest.

L’esperienza ha il duplice obiettivo, culturale e sociale. «Da quando si è deciso di organizzarla», prosegue Vacca, «questa iniziativa ci ha permesso di instaurare un rapporto estremamente positivo, collaborativo e propositivo tra amministratori e questa fascia di età di popolazione, anche nella programmazione di iniziative, eventi e altro all’interno della comunità. Il viaggio insieme è un modo per conoscersi meglio”.

