Nuovo sito web per il Comune di Masullas. Con questa versione aggiornata, l’ente si presenta in forma sempre più digitale.

Per la realizzazione sono state adottate le metodologie e i modelli predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare da Designers Italia. Con la stessa metodologia, nel prossimo futuro, verranno attivati anche nuovi servizi.

In questo modo, il Comune di Masullas mette a disposizione del cittadino i servizi erogati dagli Enti Pubblici in forma digitale, accedendo direttamente attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, tramite lo SPID o CIE e attraverso dispositivi mobili.

Sarà più semplice, dunque, trovare informazioni sui servizi, prenotare un appuntamento con un ufficio comunale o con gli amministratori, autenticarsi attraverso SPID o CIE per inviare una pratica, rimanere aggiornati attraverso l’applicazione IO e sullo stato di avanzamento di una domanda fino ad ottenere risposta finale.

«Con il nuovo sito – commenta il sindaco Ennio Vacca – i cittadini potranno così, in autonomia, avere accesso ai numerosi documenti e servizi per i quali prima era obbligatorio venire, in presenza, in Comune».

